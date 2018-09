VVN Dalfsen waarschuwt: 'Woningbouw aan oostkant dorp voert verkeersdruk op Rondweg nog verder op'

Meer woningbouw in Dalfsen? Dan graag aan de westkant van het dorp, adviseert de voorman van de plaatselijke afdeling Veilig Verkeer Nederland en oud-wethouder in Dalfsen, Evert Goldsteen. Vijf vragen over zijn pleidooi.

Waarom dit advies aan de gemeente Dalfsen?

,,De gemeente doet een onderzoek naar toekomstige woningbouwlocaties. Opties zijn de oostelijke en westelijke kant van het dorp, en ondertussen wordt ook de noordkant in de discussie genoemd. Wij zeggen: bouw niet nog meer nieuwbouwwoningen aan de oostelijke zijde.''

Waarom niet?

,,Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid vinden we dat. Meer nieuwbouwwoningen betekent meer jonge gezinnen die aangewezen zijn op de basisscholen in het dorp. Zij moeten vanuit het oostelijke deel allemaal de Rondweg oversteken. Ook de middelbare scholieren die in het oosten van het dorp wonen en in Zwolle op school zitten, moeten die oversteek maken. Nog meer (jonge) fietsers erbij leidt mogelijk tot nog meer onveilige situaties.''

Zijn er dan al ongelukken gebeurd?

,,Nee, maar het gaat altijd nog maar net goed. De verkeersdruk op de Rondweg neemt zichtbaar toe. Er zijn nogal wat vrachtwagenchauffeurs die deze weg als ideale sluiproute zien vanuit Zwolle richting Ommen. Ze willen ermee de files op de Hessenweg ontwijken. En dat terwijl er meer dan ooit door jonge kinderen op de fiets wordt overgestoken. Daarnaast zijn de rotondes in de weg niet allemaal even overzichtelijk. De meest gevaarlijk is die op de Wilhelminastraat/Kampmansweg. De gemeente kijkt hoe die situatie verbeterd kan worden.''

Wat is er mis met deze rotonde?

,,Fietsers hebben hier geen voorrang op de auto's, maar automobilisten geven het fietsverkeer er soms wél voorrang, wat soms tot botsingen tussen auto's leidt en verwarring bij de fietsers. En soms staan fietsers in een kluit te wachten op het middengedeelte totdat ze weer verder de weg over kunnen. Het gevoel van onveiligheid dat er is blijft ook als de fietsers voorrang krijgen, dus dat hoeft voor ons niet veranderd te worden. Het meest ideaal is het snelverkeer en het langzame verkeer uit elkaar te halen door een tunnel of een fly-over. Technisch is dat lastig te realiseren, want voor beide heb je een aanloop nodig en die ruimte is er niet. We hebben dus geen kant en klare oplossing.''

Dus zegt u, liever bouwen aan de westzijde van Dalfsen. Levert dat daar dan geen verkeersproblemen op?

,,De ontsluiting naar het dorp is daar ook niet helemaal ideaal, maar is wel veiliger. Bovendien beperk je de fietsstroom doordat de middelbare scholieren vanuit deze kant de toekomstige fietssnelwegen kunnen nemen. De provincie ontwikkelt die plannen voor zowel de Zuidelijke Vechtdijk als de Hessenweg. Met betere bewegwijzering en bredere fietspaden hoopt ze het fietsverkeer er tussen Dalfsen en Zwolle te stimuleren. Zo kan in ieder geval een nog grotere toename van de verkeersdruk op de Rondweg worden weggenomen en daarmee de kans op verkeersonveilige situaties.''