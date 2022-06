Waar een kleine school groot in kan zijn: Agnieten College in Nieuwleusen is ‘excellent’

Minderjari­ge asielzoe­kers moeten zich in Lemeler­veld snel aanpassen: ‘Gewone pubers, wel met rugzakje’

De vijftig minderjarige asielzoekers die de gemeente Dalfsen wil onderbrengen in voormalig restaurant De Lantaren in Lemelerveld krijgen 24 uur per dag toezicht, gaan naar school in Zwolle en wordt de Nederlandse gewoontes en gebruiken aangeleerd. Dat blijkt uit een memo, die binnenkort door de lokale politiek wordt besproken. De buurt blijft sceptisch.

21 mei