Waardering levert jonge mantelzorgers Dalfsen toch meer pecunia op

Het Dalfser college van burgemeester en wethouders wilde de mantelzorgwaardering versoberen. In de oude regeling kregen jongeren tot achttien jaar nog 100 euro per mantelzorger, net als volwassenen. Zo incasseerden sommige huishoudens wel 500 euro aan waardebonnen voor het verlenen van mantelzorg. ,,Met alle waardering voor die hulp, vonden we dat toch wat over de top’’, vertelde verantwoordelijk wethouder Jan Uitslag onlangs. Per huishouden stelde het college een maximum bedrag van 200 euro voor, mantelzorgers van twaalf tot achttien zouden voortaan een waardebon van 25 euro krijgen.