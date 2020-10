Waarom een NK met honderden dansers in Dalfsen wél mag doorgaan

Het komende weekend, zaterdag en zondag, vindt in Trefkoele+ het jaarlijkse Nederlands kampioenschap dansen plaats voor amateurs en professionals in de stijlen ‘standaard’ en ‘Latijns-Amerika’. Het betekent dat er komend weekend, vanuit het hele land, honderden sporters afreizen naar Dalfsen. ,,Alles is in blokken ingedeeld van twee á drie uur. Per blok is is er een maximumaantal van ongeveer 225 personen die bijna alleen zitten in de zaal’’, zegt bestuurslid Henk Peter Vos van de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB), tevens dansschoolhouder in Meppel.