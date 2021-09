Waarom heeft Hardenberg al wel tiny houses en Dalfsen niet?

Met deze uitleg verklaarde wethouder André Schuurman maandagavond in de raadsvergadering waarom Dalfsen nog geen vorderingen heeft gemaakt met het bouwen van flexibele woonruimte. Terwijl daar juist zoveel behoefte aan is op de huidige krappe woningmarkt, betoogde CDA-fractievoorzitter Betsy Ramerman.

Twee jaar geleden

Met name omdat de plaatselijke woningstichting Vechtdal Wonen daar eigen locaties voor heeft, in tegenstelling tot Vechthorst in de gemeente Dalfsen. ,,Niet elke plek is geschikt. Daarnaast moeten we rekening houden met de omgeving. Het moet goed voorbereid worden”, lichtte Schuurman toe.