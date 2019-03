Waarschuwing voor wassend water in Overijsselse Vecht

Het fiets- en voetpad over de stuw Vechterweerd bij Dalfsen is inmiddels gestremd vanwege het gestegen waterpeil. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft waarschuwingsborden geplaatst, maar het pad is niet afgesloten. ,,Er staat nu zo'n tien centimeter water op dat pad, vooral voor scholieren vormt het een uitdaging toch door dat water te fietsen’’, vertelt woordvoerder Klaas Jansen van het waterschap. ,,Deze situatie is niet uniek, dat gebeurt elk jaar wel.’’

Zo grillig als het weer, zo grillig zijn ook de schommelingen in de waterstanden van de Vecht. Waar de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta in de zomer en herfst nog kampten met lage waterstanden , is het waterpeil de afgelopen dagen als gevolg van de vele regen in het stroomgebied van de Vecht vanaf Duitsland en de opstuwende wind sterk gestegen.

Nog 25 cm hoger

De stijging van het waterpeil wordt nauwlettend in de gaten gehouden, maar zorgwekkend is de situatie niet, benadrukt Jansen. ,,Er is geen sprake van hoogwater, daarvoor zou de waterstand nog zeker een meter hoger moeten worden. We praten in waterschapstermen over een ‘verhoogde waterstand’. Dan komen lagere delen van uiterwaarden onder water te staan. Wie daar nog vee heeft lopen of spullen heeft opgeslagen, bijvoorbeeld voor recreatiebedrijven, moet mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen. Vandaar onze waarschuwing. Maar de uiterwaarden komen zeker niet volledig blank te staan.’’ Vanaf vandaag zal het water in de Vecht nog met ongeveer 25 centimeter stijgen, waarna het in de loop van de komende week weer gaat zakken.