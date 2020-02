Wandeling Dalfsen spekt kankerbestrijding dankzij appelgebak Marian Kamphuis

Inwoners Dalfsen halen in processie nestkast­jes op

1 februari Dalfsenaren halen woensdag 12 februari ‘in processie’ nestkastjes op in de strijd tegen de jeukrups. Alle duizend huisjes die de gemeente beschikbaar stelt in het kader van de aanpak van de eikenprocessierups zijn al gereserveerd. Inschrijven voor een nestkastje kon vanaf woensdag, maar na ruim één etmaal was de hele voorraad al 'volgeboekt’.