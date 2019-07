‘Wanneer er iets moest gebeuren zette ‘metal frontman’ Cézary (22) altijd zijn schouders eronder’

Over de aanhouding willen Steenberg en andere vrienden -mede op advies van de politie- niets kwijt. Cézary had veel vrienden, vertelt Steenberg. Met name in de Zwolse en Eindhovense muziekwereld was Cézary een bekend gezicht. Steenberg speelde jarenlang met hem in de metalband Sudaria, waarvan Cezary als zanger en ‘grunter’ de frontman was.

Lekker spelen

De band trad op in onder meer in kroegen en cafés in Zwolle, Steenwijk, Ommen en Emmeloord. ,,Sudaria ontstond uit een grote vriendengroep uit Zwolle. We speelden veel in Jack’s Music Bar in Zwolle, onze stamkroeg’’, vertelt Steenberg. Op het podium was Cézary heel energiek. ,,Hij klom regelmatig op de bar en ging dan flink tekeer. Hij was als grunter heel erg goed. Een vette sound. Lekker spelen.’’

Indruk maken

Cézary groeide op in Nieuwleusen, maar zijn sociale leven speelde zich voornamelijk in Zwolle af. Het afgelopen jaar zat hij in Eindhoven op kamers. Daar volgde hij de Metal Factory, een artiestenopleiding. ,,Daar maakte Cézary indruk. De potentie om artiest te worden was er. Hij had een heel professionele, serieuze kant, die voor onze band goed van pas kwam. Wanneer er iets moest gebeuren zette hij de schouders eronder.’’

Lachen, gieren, brullen

Op het podium ging Cézary los, maar daarbuiten was hij behoorlijk kalm. ,,,Wel met flauwe geintjes en een ironisch gevoel voor humor. Het was het altijd lachen, gieren, brullen. We hebben wat afgelachen in de kroeg en bij de repetities in het weekend.’’ De vriendengroep is volgens Steenberg erg geraakt door de gebeurtenissen. ,,We zijn bij elkaar gekomen om elkaar te steunen. Het was héél druk op de uitvaart. De mensen pasten niet in de zaal. Ik heb niet geteld, maar ik schat honderden mensen. Ook heel veel mensen uit Eindhoven. Cézary maakte altijd heel snel vrienden.’’

Muzikaal eerbetoon