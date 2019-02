Weekendtips: van ‘zwien’ tot Harten 10

WeekendtipsAan het weer zal het dit weekeinde niet liggen: de voorjaar lijkt in de winter al aangebroken. Genoeg reden om erop uit te trekken. Zo zijn er wandeltochten op de Veluwe, kan er tuininspiratie in Luttenberg opgedaan worden en staan er belangrijke voetbalwedstrijden op het programma. En een jubileumconcert van Harten 10.

Zwientjestocht - Het sportpark van CSV Apeldoorn is zaterdag en zondag het startpunt voor de Zwientjestocht. Vanaf 9.00 uur kan op beide dagen gestart worden voor een wandeltocht variërend van 6 tot 30 kilometer door een bosrijke omgeving met herten, wilde zwijnen, speelweide, vijver en de hoogste uitkijktoren van de Veluwe. Naarmate je dieper in Natuurpark Berg en Bos duikt verandert het rustig en keurig aangelegde park in ruige wildernis. Op de terugweg kan vanaf de kansel herten en zwijnen worden gespot.

Tuinexpo Salland - Van de winter naar het voorjaar. Niet minder dan 9.000 bezoekers vergaapten zich twee jaar terug aan de prachtige tuinen die in en rond de manege van Luttenberg zijn aangelegd. Salland Expo - vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur geopend - wordt om het jaar gehouden en nu al voor de twintigste keer. Naast de vele bijzondere aangelegde tuinen zijn er tal van stands om het gevoel van het voorjaar te beleven en de lentekriebels te temmen. Trends op het gebied van onderhoudsvriendelijke tuinen, tuinmeubilair, zonnewering en planten. Maar ook fruitbomen, tuinkassen, tuinmachines, tuinontwerpen, verlichting, sierhekwerk, schuttingen, tuinhuisjes en overkappingen.

Steenwijks Ontzet - De Stichting Steenwijks Ontzet wil jaarlijks stilstaan bij het ontzet van 23 februari 1581 en van 4 juli 1592. Daarmee werd Steenwijk na Alkmaar en Leiden de derde stad die een Spaans beleg heeft weten te doorstaan. De rol van hopman Johan van den Kornput was daarbij doorslaggevend. Om 19.00 uur gaat zaterdag de kerk open, waarna burgemeester Rob Bats als Stadhouder wordt benoemd. Na de dienst start om 21.00 uur de fakkeltocht op de Grote Markt. Na de ronde worden er om 21.20 uur ‘hete kanonskogels’ uitgedeeld.

PEC - De Graafschap - Opnieuw een cruciaal duel voor PEC Zwolle, ditmaal tegen de Superboeren uit Doetinchem. Haakt de ploeg van trainer Jaap Stam aan bij de subtop op moet het de rest van het seizoen een degradatiestrijd voeren? De wedstrijd in het MAC3PARK-stadion tegen De Graafschap begint zaterdag om 19.45 uur. Er zijn nog kaarten beschikbaar: een clubcard is hier niet voor nodig.

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles - Na het gelijkspel voor NEC neemt Go Ahead Eagles het zondag opnieuw op tegen een vooraf bedachte titelkandidaat. In Rotterdam speelt de ploeg van John Stegeman tegen Sparta Rotterdam. Wie kaarten wil bestellen voor het thuisvak heeft een clubcard nodig van Sparta. Niet getreurd, ook in een van de vele cafés in de binnenstad van Deventer zal het duel rechtstreeks worden uitgezonden. De wedstrijd begint om 14.30 uur.