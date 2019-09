Wereldwinkel Dalfsen wil nog 50 jaar zo door: Als wij er niet in geloven, verkopen we het ook niet

Houten poppetjes, zelfgemaakte vazen, gevlochten sleutelhangers en bijzondere Boeddhabeeldjes. En dat alles gaat natuurlijk gepaard met een kopje Fairtrade-koffie waarvan je het merk niet kunt uitspreken. Maar dat is lang niet alles. De wereldwinkel bestaat vijftig jaar en gaat met de tijd mee. In Dalfsen zijn ze er zelfs van overtuigd dat ze de komende vijftig jaar ook fluitend doorgaan.

Quote Als wij er niet in geloven, verkopen we het ook niet Ali Kamphuis Die Fairtrade koffie is er nog steeds, zegt Ali Kamphuis van de wereldwinkel in Dalfsen glimlachend. ,,En die Boeddhabeeldjes ook hoor, dat loopt nog steeds heel goed.’’ Samen met collega's Diny Westerbeek en Jos Mullink runt ze de wereldwinkel en kledingwinkel Sari, waar alleen maar duurzame kleding in de rekken hangt. ,,Je moet meegaan met de tijd, continu veranderen en alert blijven. Zo houd je het hoofd boven water’’, vertelt Kamphuis. ,,Wij versterken elkaar, de wereldwinkel en Sari. Los van elkaar zou het lastig worden, dit is net even iets aantrekkelijker. Zo'n samenwerking is belangrijk.’’

Idealisme

Idealisme staat hoog in het vaandel bij de vrouwen. Waar de winkel vijftig jaar geleden vooral producten verkocht met een Fairtradelabel, hangen er nu ook de labels biologisch en gerecycled bij. ,,We verkopen het alle drie, het ene vervangt het andere niet. Het vult elkaar aan’’, zegt Kamphuis. ,,Kleding moet geen wegwerpartikel worden’’, zegt ze stellig. ,,Wij weten het verhaal erachter, als wij er niet in geloven verkopen we het ook niet. Mensen komen ook om juist dat verhaal naar ons toe.’’ Waar vroeger alleen de Boeddhabeeldjes en zelfgemaakte vazen klandizie aan moesten trekken, is het aanbod nu een stuk groter. ,,Chocola is erg in opkomst, maar ook de symbolische cadeautjes lopen altijd goed.’’

Volledig scherm Artikelen van de wereldwinkel © Annerieke van der Krift

Vrijwilligers

Ongeveer vijfentwintig vrijwilligers helpen de Wereldwinkel en Sari in Dalfsen. Toch zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig. ,,Vijftig jaar geleden waren het vooral vrouwen die kwamen helpen, zij werkten veel minder dan nu. Nu zie je dat veel vrouwen ook een betaalde baan hebben en minder tijd’’, legt Kamphuis uit. Haar collega Westerhuis vult aan: ,,Dit kan ook een opstapje zijn, naar een functie in de maatschappij. Een opstapje naar een betaalde baan. Iedereen wordt hier goed opgevangen en we zijn blij met elke hulp. Je hoeft je ook niet vast te leggen.’’ Ook statushouders werken met regelmaat in de winkel. ,,Voor een taalcursus bijvoorbeeld, erg leuk is dat.’’

Quote Wij gaan sowieso de komende jaren gewoon door. Er moet ook niet nog een leeg pand in Dalfsen komen Ali Kamphuis

Tegenaan schoppen

Kamphuis heeft in haar studie met eigen ogen gezien hoe de textielmarkt in elkaar steekt. ,,Ik zag wat er gebeurde. Textiel ging van Duitsland, naar het Verre Oosten. Dan weet je wel wat er gebeurt. Ik vond dat heel lastig.’’ Het besluit om vrijwilliger te worden bij de Wereldwinkel kwam dan ook niet uit de lucht vallen. ,,Je kunt ertegenaan gaan schoppen, maar ik wil liever een positief signaal afgeven en er zelf iets mee doen. Daar heb je veel meer aan.’’ Collega Diny, secretaris van bestuur, knikt. ,,We willen iedereen een gelijke kans op een inkomen geven, de Wereldwinkel is echt een goed doel. Ik sta in de winkel, omdat ik vind dat als je in het bestuur zit je ook moet weten wat er op de werkvloer speelt.’’

Op de vraag of de Wereldwinkel in Dalfsen er over vijftig jaar nog steeds is, hoeven de collega's niet lang na te denken. Kamphuis: ,,Wij gaan sowieso de komende jaren gewoon door. Er moet ook niet nog een leeg pand in Dalfsen komen. Dalfsenaren zouden het ook echt jammer vinden, we horen vaak dat ze het zo leuk vinden om hier rond te kijken.’’