Westerman Logistics start in Nieuwleusen met bouw van immens ‘warehouse’

De locatie op het bedrijventerrein De Grift (schuif hierboven de witte lijn van links naar rechts) wordt op het moment bouwrijp gemaakt, waarna de daadwerkelijke realisatie van de gloednieuwe opslagloods - Westerman noemt het een warehouse - kan beginnen. En in juli 2020 moet het nieuwe complex worden geopend, waarbij directeur Johan Logtenberg zegt de ruimte dringend nodig te hebben. ,,We zijn nu al op zeven of acht plaatsen extra ruimte aan het huren. Daarmee maken we veel onnodige kilometers. Als het nieuwe warehouse klaar is kunnen we op één locatie producten voor transport in elkaar zetten.”