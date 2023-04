Wethouders aan de wandel met inwoners van Nieuwleusen: ‘Betrekken bij toekomstplannen’

Wolfskuil als plek om soms pittige leven van alledag te ontvluch­ten: ‘Soms weten kinderen niet eens dat walnoot aan boom groeit’

Wie had 75 jaar geleden kunnen bevroeden dat de ambities van een nobele jonkheer nog steeds overeind zouden staan in de Wolfskuil? In een roerige periode waarin financiële malheur de samenleving onder druk zet, is er in de bossen bij Ommen voor kinderen al decennialang een warme stek om het leven van alledag te ontvluchten met een stralende lach.