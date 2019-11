Wethouders Dalfsen en Raalte samen ten strijde tegen jeukrups

Eind oktober is in Ommen een provinciale bijeenkomst gehouden waar gemeenten, GGD en veiligheidsregio’s kennis en ervaringen uitwisselden en afspraken maakten over een gerichte aanpak van deze plaagdieren. Daarbij wordt de Limburgse gemeente Sittard-Geleen als voorbeeld gezien. Onder leiding van expert Jules Sondeijker, die de bestrijding coördineert in de provincie Limburg, worden daar goede resultaten behaald. ,,Daar is dankzij een gerichte bestrijding de overlast minimaal’’, weet Van Leeuwen, zelf geschoold als bioloog. In Sittard-Geleen zijn alle eiken in kaart gebracht. In de wintermaanden, uiterlijk in januari, worden daar takken van verdachte eiken afgeknipt en in flessen op water gezet, bij een temperatuur van 18 tot 20 graden, waarna de ontwikkeling van de eitjes op de voet wordt gevolgd totdat de rupsen uitkomen. Daarnaast wordt het uitlopen van de bladeren van de eikenbomen gevolgd, plus het weer.