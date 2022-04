Wielrenner botst met bestelbus in Dalfsen en belandt in weiland

Oud-wethouder Ton de Vries (73) keert als duveltje uit een doosje terug in gemeente­raad Dalfsen: ‘Ik ben een man van actie’

PvdA’er Ton de Vries is op basis van voorkeurstemmen als raadslid gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Dalfsen. Hij sprong van plek vier naar plek twee op de kieslijst. Ruim twintig jaar geleden slaagde de oud-wethouder hier ook al eens in. „Ik was vol vertrouwen dat het zou lukken.”

18 maart