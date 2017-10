Wilhelmus galmt al door gangen school Nieuwleusen

Directeur Tineke Meijerink geniet van de manier waarop godsdienstleraar Mink de Vries heeft ingehaakt op het regeerakkoord waarin scholen wordt gevraagd meer aandacht aan het volkslied te besteden. ,,Vanmorgen bij de 'dagopening' is er in alle klassen uitleg gegeven. Toen ik over de gang liep, hoorde ik overal het Wilhelmus. Dat geeft zo'n mooi gevoel van verbondenheid. Dat past goed bij onze visie van een 'persoonlijke school'. We dagen onze leerlingen uit tot mooie dingen.'' Dus voortaan elke maandag het Wilhelmus in de klas? ,,Nee, we moeten niet doorslaan. Het zingen van het volkslied heeft wel wat hoor. Zoals zondagavond toen Max Verstappen de Formule 1-race won, dat is wel speciaal. Maar dit gaan we niet wekelijks doen.''