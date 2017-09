Winkeldief in Dalfsen na achtervolging gepakt

Twee mannen dachten donderdagmiddag ongezien wat te kunnen stelen uit een supermarkt in het centrum van Dalfsen. Klanten van de supermarkt zagen dat gebeuren. De dieven renden daarop de winkel uit. De klanten zetten direct de achtervolging in, samen met de eigenaar van de supermarkt. Even later kregen ze één winkeldief te pakken. Deze is overgedragen aan de politie.