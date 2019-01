Wisselstoring voorbij, nog wel vertraging in treinverkeer tussen Zwolle en het noorden

20-jarige Poolse rijdt zestig kilometer per uur te hard op weg tussen Ommen en Dalfsen en moet rijbewijs inleveren

7 januari Een 20-jarige Poolse vrouw heeft maandag haar rijbewijs in moeten leveren bij een politiecontrole van het verkeersteam Oost Nederland. De vrouw reed tussen Ommen en Dalfsen 120 kilometer per uur, terwijl een maximale snelheid van 60 kilometer per uur is toegestaan.