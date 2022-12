Yvonne verloor het plezier in het leven, gelukkig was daar Johan: ‘De beste vader die er is’

met video Schade enorm na brand in loods met campers van Josh in Dalfsen: 'Alles binnen is verloren’

Buiten staan een paar ongehavende Volkswagen-busjes, maar de mooiste campers zijn binnen door de brand in Dalfsen niet meer te redden. Terwijl garage-eigenaar Josh Schippers met zijn vriendin nog bij een familieweekend in België is, krijgt hij maandag in de vroegte slecht nieuws van hulpdiensten: ,,Rij maar rustig deze kant op, er is niks meer aan te doen.”

6 december