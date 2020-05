Zanger Harten10 uit Dalfsen doet mee aan dateprogramma

Het stel heeft vijf volledige dagen in het huis gezeten. De volgende stap is nu een hotelovernachting in Arnhem. Door de coronacrisis duurt het echter allemaal wat langer. ,,Ik denk dat we over een week of twee gaan’’, zegt de zanger. ,,We spreken elkaar veel nu, het was een topweek.’’ Echte vlinders voelt de entertainer nog niet. ,,Of ik verliefd ben? Ik ben geen zestien meer. We doen ons best om er wat van te maken, laat ik het zo zeggen. Je leert iemand pas goed kennen als je de families en vrienden ontmoet, we zien het wel.’’