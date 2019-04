Zeldzame klassieker uit Saab-museum in Dalfsen vat vlam tijdens lenteritje: ‘Er zat net een nieuwe motor in’

video Ab Goutbeek (82) uit Dalfsen krijgt zeldzame Zilveren Anjer: ‘ik wil anderen verwonde­ring laten voelen’

18 april Ab Goutbeek (82) is al Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, maar krijgt binnenkort ook een zeldzame Zilveren Anjer. De bescheiden Dalfsenaar is er door overrompeld, maar waardeert de nieuwe erkenning. En blijft zich als amateurhistoricus verbazen over de natuur, cultuur en archeologie. ,,Die verwondering wil ik ook anderen laten zien en voelen. Want we lopen zoveel zomaar voorbij.”