Zelfs dit kleine buurschap bij Dalfsen toont sporen van koloniaal verleden

Verzor­gings­te­huis in Heino volledig nieuw gebouwd en hypermo­dern: ‘Zelfs achter kleur wc-bril zit een idee’

Nog een kleine maand wachten en dan verhuizen tientallen ouderen van verzorgingshuis Het Wooldhuis in Heino naar hun nieuwe stek. Een plek die helemaal is aangepast aan deze tijd, met moderne snufjes. Van volgsystemen tot de kleur van de wc-bril en van aangepaste lichten tot gekleurde deuren. ,,Achter werkelijk alles zit een idee. Een omslag als je ziet waar we vandaan komen.’’