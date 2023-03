Zelfs dit kleine buurtschap bij Dalfsen toont sporen van koloniaal verleden

In het Vechtdal ligt een heuse BBB-high­way: hoe het CDA verdween uit de weilanden

Het beeld was vroeger zo vertrouwd als zand in de Sahara: groene CDA-spandoeken op het platteland. Maar in de aanloop naar de verkiezingen van volgende week hebben de christendemocraten de eerste slag verloren. Van BBB, zo blijkt. En dan bovenal langs één weg in het Vechtdal.