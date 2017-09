Zeshonderd aanmeldingen Loopfestijn Dalfsen

,,Zoveel aanmeldingen hadden we eigenlijk niet verwacht dit jaar, het is nu evenveel als vorig jaar", stelt Herben Scherpenkate van de organisatie van het Loopfestijn in Dalfsen. ,,Vandaag viert ook SV Dalfsen haar 75-jarig jubileum, waardoor we deelnemers missen. Bovendien is morgen ook de triathlon in Zwolle, zondag de Strongmanrun in Hellendoorn en is het nog vakantie. We zijn heel blij met dit aantal, maar mensen kunnen zich ook morgen voor de start nog inschrijven." Een deel van het inschrijfgeld gaat naar een goed doel. ,,Dit jaar is dat het ALS-team Dalfsen."

Handbalsters

Opvallende deelnemers aan de vijf kilometer zijn de handbalsters van Morrenhof Jansen Dalfsen. ,,We willen ons gezicht ook een keer met iets anders dan handbal laten zien in Dalfsen. Daar is dit natuurlijk een mooie kans voor", verklaart aanvoerster Jill Kooij. ,,Het hoort er ook een beetje bij, we kunnen het nieuwe shirt met de nieuwe sponsor aan. Het is een keer wat anders en dat maakt het leuk. We lopen als team bij elkaar en starten en eindigen dus samen."

Extra trainen doet de selectie niet voor deze hardloopwedstrijd. ,,Dat moeten wij eigenlijk met twee vingers in de neus kunnen, want in een handbalwedstrijd lopen we meer."