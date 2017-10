Zitplank boot versplintert autoruit in Dalfsen

Kledingbank Nieuwleusen blijft 2 jaar in huidige pand

14 oktober De Kledingbank Nieuwleusen kan de komende twee jaar in het pand aan aan de Grote Markt 44a in Nieuwleusen blijven. De gemeente Dalfsen heeft een tegemoetkoming in de kosten toegezegd, waardoor de Kledingbank het pand kan huren.