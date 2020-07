Zo bundelen tuinliefhebbers in het Vechtdal hun krachten

Vechtzomp weer waterdicht terug in Dalfsen

14 juli De Vechtzomp is vandaag na een reparatie op de ‘Waarf’ in Enter weer waterdicht teruggekomen in Dalfsen. De boot bleek enkele weken geleden op vier plaatsen lek, ook het roer was beschadigd. De averij is vermoedelijk ontstaan toen de zomp op de stenen liep bij de paaiplaatsen aan de rand van de Vecht.