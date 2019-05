Zo trekt Malik Azmani uit Dalfsen de liberale kar voor de Europese verkiezingen: ‘Je hebt in feite 3 keuzes’

Eerste graskaas van het Vechtdal officieel gepresen­teerd bij Kaasboerde­rij Heileuver

15:29 Op diverse plaatsen in het Vechtdal werd zaterdag klokslag twaalf uur de eerste graskaas van het seizoen gepresenteerd. Bij Kaasboerderij Heileuver in Dalmsholte werd de kaas aangesneden door een Japanse student die over enkele jaren een meester-kaasmaker hoopt te zijn in eigen land.