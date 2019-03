Zo verliep de eerste koopzondag in Dalfsen

,,Mijn dochter vroeg net via WhatsApphoe het ging. Ik heb geantwoord met een opgestoken duimpje.” Aldus Albert Huisjes, eigenaar van de Albert Heijn in Dalfsen. Hij is goed te spreken over de allereerste koopzondag in het dorp. ,,De besluitvorming is netjes verlopen, met wederzijds respect voor elkaars standpunten. Zo sta ik er ook in, want het laatste wat je wilt is je klanten voor het hoofd stoten. Maar het biedt ondernemers ook kansen. Ik denk dat het moet groeien.” Hij laat zijn personeel de vrije keuze. “Ze kunnen aangeven of ze wel, af en toe of niet op zondag willen werken. Dat heeft geen problemen opgeleverd, het merendeel doet mee.”

Conservatief

,,Ik ben er heel blij mee”, zegt Twan Ruiterkamp. ,,Je merkt dat het denken hierover ook in een vrij conservatieve gemeente als Dalfsen opschuift. Het zou mooi zijn als meer ondernemers er komende zomer op inhaken. Dat geef het toerisme een impuls en zorgt voor wat meer levendigheid in het dorp.” Debbie Matena rekent bij de Lidl haar versgebakken broodjes af. ,,Het is soms handig voor de lunch en het avondeten, of als je wat vergeten bent. Voor mij is het vooral belangrijk dat er enkele supermarkten open zijn, de rest hoeft voor mij niet per se.”

Duitsland

De klandizie van Albert Heijn komt niet alleen uit Dalfsen. ,,Voorheen gingen we wel eens naar Heino, maar Dalfsen is natuurlijk dichterbij”, zegt Jos Olde Reuver op Briel uit Ommen. ,,In mijn woonplaats zijn ze nog niet zover, afgezien van de zomer. Ik heb zaterdags vaak andere bezigheden en dan is het prettig dat je zondagmiddag nog even wat boodschappen kunt doen.” Erica Goos, Nederlandse van geboorte, maar wonend in het Duitse Paderborn, steekt er zelfs de grens voor over. ,,Mijn zus Desiree Schuman woont in Dalfsen. Ze had er al over verteld en het komt wel goed uit. We slaan nu vooral typisch Nederlandse producten in die je in Duitsland niet zo vaak ziet, zoals gele vla en hagelslag. En ik neem in opdracht meteen nog wat mee voor enkele plaatsgenoten.” In Duitsland is de zondagsopenstelling nog zeer beperkt, weet ze. ,,In de grote steden hier en daar, maar niet in de dorpen. Daar zijn ze vaak zelfs op zaterdagmiddag al gesloten.” Haar partner Alexander von den Toren vult aan: ,,Ik zie het er bij ons ook niet zo snel van komen. Dat gaat nog heel lang duren.”