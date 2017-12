Zoektocht naar manager De Spil in volle gang

In de advertentie op de website van De Spil staat een uitgebreide profielschets voor de nieuwe manager, die in ieder geval moet beschikken over passie voor horeca, sport en maatschappelijk welzijn. Kulturhus De Spil in Nieuwleusen moet volgens planning in mei 2018 klaar zijn en gaat vervolgens per 1 augustus officieel draaien. De naam dekt de lading, want het draait in Nieuwleusen straks allemaal om dit gebouw, waar een kulturhus, twee sporthallen en het nieuwe Agnieten College onderdak vinden.