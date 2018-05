Zonnepanelen op kippenboerderij Dalfsen

Nieuwleu­sen Synergie verlaagt drempel om te kunnen groeien

30 april In de hoop het ledental binnen een jaar te vervijfvoudigen heeft coöperatie Nieuwleusen Synergie de drempel om lid te worden aanzienlijk verlaagd. De eenmalige startbijdrage van 100 euro is van de baan. In plaats daarvan wordt nu een euro per maand lidmaatschapsgeld gevraagd. De coöperatie hoopt met meer leden meer werk te kunnen maken van 'sociale duurzaamheid', zegt woordvoerder Rieks Voslamber.