Zonnepark met 70.000 panelen in Dalfser buurtschap Lenthe

Het plan verkeert momenteel in de voorbereidingsfase, maar Arnout Hoek, manager zakelijke ontwikkelingen van ZonXP, verwacht dat eind volgend jaar begonnen kan worden met de bouw. Met de eigenaar van de grond zijn principe-afspraken gemaakt en ook is ZonXP in onderhandeling met de gemeente Dalfsen. De gemeente wil op dit moment nog niets zeggen over het project, omdat er nog geen officiële vergunningsprocedure is gestart. Net als alle andere gemeenten bekijkt Dalfsen de mogelijkheden om de energiedoelstellingen te halen. Elders in de regio, onder andere bij Zwolle, zijn op dit moment meerdere plannen voor omvangrijke zonneparken in ontwikkeling.