Zonnepark met duizenden panelen in Lemelerveld stap dichterbij na toestemming college

Lemeler­velds tuincen­trum TTA wordt woonwijk

8 maart Ton Alferink sluit op 1 mei zijn tuincentrum aan de Nieuwstraat in Lemelerveld. De 66-jarige tuinman in hart en nieren vindt het na 38 jaar een goed moment om te stoppen met zijn in de wijde regio bekende bedrijf TTA en van zijn pensioen te gaan genieten. De opheffingsuitverkoop is in volle gang, als alles leeg is kunnen hier zeven vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen worden gebouwd.