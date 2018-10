Zwaaien met ‘kanonskogels’ op NK in Nieuwleusen

videoMenig bezoeker van sportscholen en fitnesscentra werkt zich ermee in het zweet: de 'kettlebell’. Een soort kanonskogel met handvat, in allerlei kleuren, waarmee je lekker kunt slingeren en zwaaien. Maar met deze metalen bollen, die in gewicht oplopen van 8 tot 32 kilo, wordt ook een officiële sport beoefend. Jan-Hein van de Wiel is een van de circa negentig leden van de KettlebellSportBond Nederland, en tevens jury- en bestuurslid. De 39-jarige inwoner van Kloosterhaar haalde het NK naar FitFabrique Nieuwleusen, waar de geboren Brabander zelf werkzaam is als personal trainer en manager.

De sport komt oorspronkelijk uit Rusland en is geschikt voor mannen en vrouwen van alle leeftijden. Het kan recreatief worden beoefend, maar ook wordt gestreden om Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen. ,,De Europese bonden proberen het nu ook op de Olympische Spelen te introduceren’’, weet Van de Wiel.

Hoe werkt de sport?

,,Bij het Nederlands Kampioenschap gaat het in principe om drie disciplines. Bij het onderdeel ‘jerk’ heb je in beide handen een kettlebell. Die laat je op schouderhoogte rusten op je bovenarmen en stoot je tegelijkertijd met gestrekte armen uit boven je hoofd. In tien minuten tijd moet je dat zo vaak mogelijk doen. Dat geldt ook voor de ‘snatch’. Daarbij zwaai je een kettlebell in één hand tussen je benen en daarna in één beweging met gestrekte arm boven je hoofd. Die twee onderdelen samen noemen ze de 'biathlon'. Zelf doe ik zondag mee aan de 'longcycle'. Daarbij zwaai je twee kettlebells tussen je benen door, omhoog naar schouderhoogte waarbij je de kettlebells opvangt op je bovenarmen, en dan uitstoot met twee gestrekte armen. En dat dan zo vaak mogelijk. Dit is het koningsnummer voor de mannen. Ik doe dat met twee kettlebells van twintig kilo, de elite met 32 kilo. Op het NK doen twee of drie mannen dat morgen.’’

Word je niet doodmoe van dat zwaaien en stoten met die loodzware bollen?

,,Het is een zwaar gevecht met jezelf en de kettlebells. Je hartslag loopt op tot 185, 190. Na een minuut of acht komt de man met de hamer langs, en dan moet je op karakter die laatste twee minuten zien door te komen. Je armen raken zo leeg dat ze door de zwaartekracht vanzelf omlaag vallen.’’

Is dit vooral een sport voor mannen?

,,Nee zeker niet. Zo'n vijftig leden doen in Nederland mee aan wedstrijden, daarbij is de verdeling man-vrouw ongeveer fifty-fifty. Hier in Nieuwleusen trainen ook twee vrouwen die tot de A-klasse behoren. Dat zijn Jeanine Bisschop uit Staphorst, en Marianne Vonder uit Nieuwleusen die hier ook les geeft. Ze zijn allebei geselecteerd om op 10 november in Porto mee te doen aan het Europees kampioenschap.’’

Zondag 21 oktober van 11.00 tot circa 16.00 uur strijden mannen en vrouwen in de sportschool aan de Evenboersweg 3c in Nieuwleusen om de Nederlandse titels in meerdere categorieën. De toegang is gratis.