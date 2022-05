Zwaar ongeluk bij Lemelerveld: vier ambulances en traumahelikopter aanwezig

Oekraïense kinderen uit Dalfsen gaan naar leegstaan­de school in Vilsteren

De school in Vilsteren gaat weer open. Vanaf 30 mei wordt hier les gegeven aan Oekraïense vluchtelingenkinderen die in Dalfsen verblijven. Het pand van de vorig jaar gesloten basisschool Het Natuurrijk krijgt daarmee een nieuwe bestemming. Het gaat om 65 leerlingen, verdeeld over drie groepen.

19 mei