Zwaar? Soms dansen ze in het hospice op tafel

De levensverwachting is er niet langer dan drie maanden. Wie in een hospice binnenkomt weet dat het laatste uur heeft geslagen. Hoe is het om in die sfeer te werken? ,,Ons motto is: alles kan, geen wens is te gek."

Quote Eigenlijk is het hier heel gezellig Renske Postema (68) De lakens wapperen in de wind. Boven het geluid van de grasmaaier uit vraagt vrijwilligster Everlien (57) zich hardop af of het droog blijft. Het is een drukte van belang rond hospice 't Huis de Pastorie in Dalfsen, waar een aantal mannen werk verzet in de aangrenzende tuin. Samen met vrijwilligster Renske (68) en één van de trouwe tuinmannen houdt ze even pauze op het terras. De koffiekan gaat rond en er wordt gelachen. ,,Eigenlijk is het hier heel gezellig", glimlacht Renske terwijl ze een slok neemt van haar dampende koffie.

Het Dalfsense hospice is gevestigd in een voormalige pastorie in het centrum. Het is kleinschalig met plaats voor slechts twee gasten. ,,Daar kiezen we bewust voor", legt coördinator Marieke Postema (55) uit. Samen met Henriët Valk (48) en een kleine dertig vrijwilligers runt zij deze laatste rustplaats. Een plek waar de levensverwachting niet langer dan drie maanden is. ,,Dat klinkt misschien heel zwaar, maar dat is het niet", benadrukt Renske. ,,Hier komen gasten tot rust en voor ons is het heel dankbaar werk. De laatste wensen vervullen en liefde geven. Dat is gewoon prachtig."

Katten

De gasten mag het in het hospice aan werkelijk niets ontbreken. ,,Ons motto is: alles kan, geen wens is te gek", meent Postema. Van visjes halen tot een lekkere biefstuk, maar ook wensen die minder voor de hand liggen. ,,Bijvoorbeeld een gast met drie katten waar nog geen onderdak voor was geregeld. Die hebben we toen maar geadopteerd."

Ze maken heel wat mee, vertelt de coördinator. ,,Op een dag kregen we telefoon. Of we een tbs'er wilde opnemen. Hij zat al twintig jaar in de cel en was inmiddels ongeneeslijk ziek. Zijn laatste wens was om in vrijheid te sterven. Het was een heel rustige gast, toch zat een beveiliger op zijn lip. Een andere gast hield van jaren 60-muziek, in een jolige bui stonden we te dansen op de tafel."

Ongeschreven regel

Respect en ruimte om afscheid te nemen staan hoog in het vaandel. ,,Na het overlijden komt iedereen via de voordeur met bijbehorend trappetje naar binnen en gaat ook weer via diezelfde deur naar buiten", stelt Postema principieel. ,,Dan kan de begrafenisondernemer hoog of laag springen, dat doen we gewoon. Een heel karwei, maar het is de ongeschreven regel."