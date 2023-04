Zweefvliegtuig stort neer in Lemelerveld, piloot gewond

Raalte wil zelf beslissen over mogelijke plekken voor windturbi­nes: ‘Zoveel mogelijk de regie houden’

Waar in de gemeente Raalte is eventueel plek voor grote windmolens? Het gemeentebestuur wil in die zoektocht graag zelf de touwtjes in handen hebben. De discussie over windmolens in de gemeente Raalte krijgt de komende maanden in ieder geval gestalte. Waar het gemeentebestuur nu een standpunt inneemt, is het laatste woord aan de gemeenteraad.