Zwembaden Dalfsen en Nieuwleusen doorlopend open

De openluchtzwembaden De Meule in Nieuwleusen en Gerner in Dalfsen zijn in de zomer van 2018 doorlopend open. In 2017 is een proef uitgevoerd om tot de zomervakantie op enkele dagen per week de zwembaden alleen bij warm weer van 12.00 tot 15.00 uur te openen. Na de evaluatie is besloten deze proef niet voort te zetten. De zwembaden gaan zaterdag 28 april weer open.

In 2017 waren de zwembaden op vier dagen per week van 12.00 tot 15.00 uur alleen open bij mooi weer. Dit vanwege een twee weken langere openstellingsperiode. Hierdoor verwachtte Henry Barkel, bedrijfsleider van de twee Dalfser openluchtbaden, dat er meer ruimte zou zijn de baden extra lang open te houden bij extreem mooi weer.

Uit de evaluatie blijkt dat er toch (een groeiende) behoefte is aan openstelling op deze tijden. Daarnaast blijken de aangepaste openingstijden de nodige eisen te stellen aan de bedrijfsvoering en de personele inzet meer te zijn dan verwacht. ,,Het leidde tot veel onzekerheid, zowel onder de gebruikers van de baden als het personeel", legt Barkel uit. Gelet hierop is besloten deze proef niet voort te zetten en weer doorlopend open te zijn.

In de meivakantie gaan de openluchtbaden weer open tussen 13.00 en 16.45 uur. Zaterdag 28 april is de eerste dag en is iedereen van harte welkom voor een eerste duik. Na de meivakantie zijn de zwembaden van 7 mei tot en met 9 september open. De openingstijden zijn te vinden op de website van de gemeente: www.dalfsen.nl. In elk geval sluiten de baden niet meer in het begin van de middag, het rooster waar vorig jaar de baantjeszwemmers tegen te hoop liepen.