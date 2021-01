Zwollenaar zwaait in nieuwjaarsnacht lukraak met mes in Lemelerveld: ‘Deze avond gaat er iemand dood’

Dalfsen laat kinderen tóch kerstbomen voor een zakcentje inzamelen: ‘We waren overbe­zorgd’

4 januari Alle kerstbomen verzamelen! De gemeente Dalfsen gaat na opborrelende onvrede over het afblazen van de jaarlijkse kerstbomeninzamelactie overstag en keert alsnog 20 cent per ingeleverde boom uit. Wethouder Ruud van Leeuwen stak ze in zijn eigen jeugd zelf in de fik, maar wijst kinderen nu op de gemeentewerf als inleverplek. ,,De skelters kunnen uit het vet.”