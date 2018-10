Zwolse opa van Hans Davidson in 1942 vanuit Dalfser werkkamp naar Westerbork

School start met 'Provincia­le Staten Scholieren­ver­kie­zing' in Nieuwleu­sen

28 september Voor scholieren van het Agnieten College in Nieuwleusen gaat een spannende periode van start: de campagne van de Provinciale Staten Scholierenverkiezingen. Met als hoogtepunt een verkiezingsdebat en een spel over democratie in de Statenzaal van het Provinciehuis in Overijssel.