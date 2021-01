1-0 voor Deventer voetbalvereniging Activia: vanaf volgend seizoen hoort de club bij Voorst

Windmolens langs A1 bij Deventer: besluitvor­ming uitgesteld tot na lockdown: ‘Goed nieuws voor Colmschate’

15 januari Deventer neemt meer tijd voor de besluitvorming over nieuwe windmolens, maximaal negen stuks, langs de A1. Vanwege corona is het niet of nauwelijks mogelijk fysieke bijeenkomsten te organiseren voor inspraak en informatie op het stadhuis. Vooral vanuit Colmschate maakten honderden mensen ‘bezwaar’. Na de lockdown gaat het proces verder. ,,Maar dat is nog te snel.”