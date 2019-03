10 maanden cel voor asielzoeker na aanranden meisjes in Deventer speeltuin. Daarna moet hij het land uit

Nieuwe container­ter­mi­nal in Deventer haven moet in 2020 in gebruik zijn

9:20 Al in 2020 moeten de eerste schepen de nieuwe containerterminal van Deventer binnen varen. Aanvankelijk zullen dat drie schepen per week zijn (samen goed voor de inhoud van in totaal 210 vrachtwagens) maar waarschijnlijk wordt dat aantal al snel opgevoerd tot vijf of zes. Dat kon havenwethouder Frits Rorink de gemeenteraad gisteren vertellen tijdens een bijpraatsessie over de Port of Deventer.