100.000 lampjes en kerstsfeer in stad: ‘Deventenaar steeds trotser’

Honderdduizend zuinige ledlampjes, opgeteld goed voor een kilometer aan snoer, 45 kerstbomen en 135 versierde berkenboompjes. De Deventer binnenstad is helemaal in kerstsferen. Voor het Deventer bedrijf Ten Kate Flowers en Decorations is de binnenstadsdecoratie een bijzondere thuiswedstrijd. ,,Het is juist heel goed dat we in deze coronatijd bezoekers van de stad iets bieden.”