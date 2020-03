100.000 mensen volgen thuis via internet ‘hun’ kerkdienst, 4 keer zo veel als normaal

Wierenga zette tien keer zoveel capaciteit in, maar dat bleek achteraf niet nodig. ,,Maar beter teveel dan te weinig. De streaming van de bijna duizend kerken van de 1400 die vandaag meededen, verliep goed. We kregen na afloop veel steunbetuigingen, bedankjes en complimenten over de manier waarop het is gegaan".

Extra capaciteit regelen is overigens niet zo moeilijk voor Wierenga. ,,We werken vanuit de cloud, dus op zich is dat niet moeilijk. Maar we inventariseren wel wat de kerken nodig denken te hebben. En hebben veel contact met de kerken. Dus we zijn druk. We zijn met ons team van in totaal vijf mensen afgelopen dagen minstens 12 uur per dag aan het werk geweest. De komende week gaan we kijken hoe we ons op de volgende zondag moeten voorbereiden".