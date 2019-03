100 zieke honden in beslag genomen bij fokker in Deventer

VideoLiefst honderd zieke, bange en gestresste honden zijn in de gemeente Deventer bij een hondenfokker weggehaald. De verschillende rassen bleken onverzorgd, hadden ontstoken wonden, pijnlijke heupen, onverzorgde en vervilte vacht en afwijkende ontlasting. En als klap op de vuurpijl is een deel van de honden ook nog eens getroffen door een schadelijke darmparasiet, Giardia. Daaraan kunnen ze volgens woordvoerder Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming overlijden.

Daarnaast waren de verblijven van de dieren ernstig vervuild. Ook de constructie van de meeste verblijven was niet op orde, er staken scherpe delen uit waaraan de dieren zich konden verwonden.

De honden werden in beslag genomen tijdens een controle van de Dierenbescherming. Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) stelden al deze misstanden vast. De fokker bleek ook niet in het bezit te zijn van de benodigde papieren. Het Openbaar Ministerie wil de eigenaar een verbod opleggen het fokken en verkopen van dieren.

Volledig scherm Honderd zieke en gestresste honden meegenomen bij hondenfokker Deventer © Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Situatie veel slechter

Dat er gecontroleerd werd, berustte volgens Nagtegaal niet op toeval. ,,Vorig jaar augustus zijn we er al eens geweest, nadat we een melding kregen. We hebben toen met de fokker afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren en de diverse papieren te halen, zoals een vakbekwaamheidsdiploma en een IBM-registratie. Hij leek bij een tweede controle op de goede weg, maar toen we eind februari weer gingen controleren, was de situatie veel slechter. Een dierenarts constateerde tal van kwalen. Echt, dit is voor de honden zo zielig".

Gestresste honden

Volgens Nagtegaal waren de honden ook totaal niet gesocialiseerd. Ze kropen weg, waren aan het plassen, breken en reageerden zich af op waterbakken of hekwerk. ,,Socialisatie is juist zo belangrijk als ze pup zijn. Dat is hier helemaal niet gebeurd. We konden dus niets anders doen dan ingrijpen. Gelukkig gebeuren dergelijke misstanden jaarlijks niet op grote schaal in Nederland. Maar elk jaar moeten we wel een of twee keer een flink aantal honden in beslag nemen". De Deventer hondenfokker had honden van diverse rassen, onder meer Labradors, Witte Herders, Jack Russels en verschillende kruisingen hiervan.

Volledig scherm Een ziek en gestresste hond in een van de hokken bij de fokker in Deventer. © Dierenbescherming

Herplaatsen

De zorg voor de honden is nu tijdelijk overgenomen door de overheid. De dieren worden onderzocht, geobserveerd en verzorgd. Hun toekomst is nog onzeker, volgens de Dierenbescherming. Er wordt, na een gedragsonderzoek en socialisatietraject, gekeken over de honden uiteindelijk herplaatst kunnen worden. In het ergste geval kan het zijn dat een hond geëuthanaseerd moet worden.

Fokverbod