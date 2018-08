125.000 mensen struinen zonder incidenten langs Deventer boeken

,,Het aantal van 125.000 zijn we op gekomen door te kijken naar de toestroom met de trein, de mensen die met de pendelbus komen en het gebruik van het pontje en de parkeerplaatsen. Ook het aantal programmaboekjes nemen we mee. Drukken we we 8000 van en ze zijn bijna uitverkocht. Dat zijn voor ons allemaal graadmeters.''

Liever dan naar aantallen kijkt Ter Riele naar het plezier. ,,En de handelaren: die hebben goed verkocht hoor ik. De terrassen zitten vol. Het gaat om het totale plaatje: de ambiance. Samen met het Tuinfeest op zaterdagavond wordt er toch echt wat neergezet in Deventer. Daar mogen we trots op zijn.''

En ach, dat anderen dan suggereren dat het wat rustiger is. Het zal. ,,Mensen vergeten ook dat de kramen breder uit staan. En dat bezoekers er al vroeg zijn.'' Het geluk was het weer, beseft de organisator die alle dertig edities erbij was. ,,Geen extremiteiten. In de nacht is alles rustig gebleven. In de ochtend een lekker windje. Het was goed weer. Niet die extreme warmte van vorige week. Dat was erg geweest.''

Bijensteek