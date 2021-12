14-jarige (!) Thijs uit Deventer bestormt de kerstbomenmarkt: ‘Mensen namen mij niet serieus’

Bomenkap op de Stromarkt in Deventer krijgt politiek staartje: ‘Help ons deze bomen te redden!’

De omstreden bomenkap aan de Stromarkt is nog geen voldongen feit. Na groeiend protest onder Deventenaren is de politiek in de bres gesprongen. De gemeente moet opnieuw bekijken of de twee platanen bij de bibliotheek toch behouden kunnen blijven.

