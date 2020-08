16-jarige jongen in Deventer ‘met baby op de arm’ door politie gevonden

Update Verkeersin­farct rond Deventer door pechgeval­len en werkzaamhe­den A1

17:09 Het is een verkeerschaos in en rondom Deventer. Op de A1 ter hoogte van de IJsselbrug staat in beide richtingen een pechgeval. De vertraging tussen afrit Lochem en Deventer-Oost is ruim drie kwartier.