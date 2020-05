167 coronaboetes in Deventer; burgemeester König trots en tevreden op inwoners in crisis

Brutale koperroof in Deventer: dieven nemen vijf uur (!) de tijd

6 mei Vijf uur lang waren ze in de nacht van vrijdag op zaterdag in de weer om tijdens een inbraak in Deventer twee bussen vol te laden met koper. Dat blijkt uit de beelden van de bewakingscamera die eigenaar Gerrit Haverhoek van Deventer Metaalrecycling later terugkeek. Hij looft een flinke beloning uit voor de juiste tip.