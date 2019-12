17 jaar cel geëist voor ‘eerwraakmoord’ Deventer, zus emotioneel: ‘Jij moet wegrotten tussen vier muren’

Het OM heeft vandaag 17 jaar cel geëist tegen de 43-jarige Murat D. voor het doden van een man in de Rivierenwijk in Deventer in 2017. De verdachte was veroordeeld tot 15 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Tijdens de zitting liepen de emoties hoog op: ‘Murat, ik spuug op jou!’

Het heftige incident speelde zich af in de nacht van 5 oktober 2017. Na een wilde achtervolging wordt slachtoffer Hassan iets na twaalf uur in de Zaanstraat in Deventer klemgereden. Hij is al bijna bij de voordeur van zijn appartementencomplex als Murat D. uit Deventer hem omver rijdt. D. en zijn kompaan Emiel van den B. (49) stappen uit.

Het slachtoffer heeft een hockeystick maar kan zich niet verweren tegen de twee mannen. Hij ligt op de grond als Murat op hem in begint te steken. Twintig keer, omschreef een getuige. ,,In en uit, in en uit, in en uit ging het mes.’'

Eerwraak?

Terwijl D. stak, noemde het slachtoffer telkens zijn naam. Volgens Van den B. zou het slachtoffer D. een hoer genoemd hebben. Op dat moment snijdt D. de man de keel door. Van den B. kreeg 7 jaar cel voor doodslag. Maar D. had het plan om deze man, die seks had gehad met zijn nichtje, te doden. Hij wilde de eer van zijn familie redden, zo vond de rechtbank bewezen, en legde hem 15 jaar cel op.

Maar van eerwraak was geen sprake, zei D. vrijdag in het gerechtshof in Zwolle. Toch riepen zijn verklaringen meer vragen op dan dat D. antwoorden gaf. Hij wist niet dat het slachtoffer met zijn nichtje naar bed ging, zei hij. Maar waarom achtervolgde hij de man dan midden in de nacht?

Vlijmscherp mes

Het lijkt erop dat het slachtoffer die nacht naar een plek gelokt is. Zijn telefoon is verdwenen en de telefoon van het nichtje is gewist. Wie stuurde dan het bericht aan het slachtoffer dat hij midden in de nacht op een straathoek moest wachten. ,,Daar wil ik ook wel antwoord op’’, zei D. Ook had hij een vlijmscherp mes in zijn auto liggen. Waarom? Hij snijdt vlees in een restaurant en slijpt zijn messen thuis. ,,Dan blijft er wel eens in de auto achter’’, was zijn verklaring.

Eis: 17 jaar

Net als tijdens de zittingen in de rechtbank waren er ook nu weer veel nabestaanden in de zaal. Bij het bespreken van de details werd er zachtjes gehuild. Tijdens een van de schorsingen werd er op de gangen van de rechtbank geschreeuwd, maar verder bleef iedereen redelijk kalm. Wel is de pijn om het verlies van hun naaste groot, bleek uit de slachtofferverklaringen. ,,Jij moet wegrotten tussen vier muren’', zei de zus van Hassan. Ze zei dat haar broer letterlijk eenzaam op straat dood bloedde.

Volgens de advocaat-generaal had het slachtoffer in zijn hals zeer diepe verwondingen. Die gaan tot zeven en zelfs negen centimeter diep. Medeverdachte Emiel van B. zei in een afgeluisterd gesprek dat hij het idee had dat D. daadwerkelijk het hoofd van de romp wilde scheiden. Het slachtoffer had twintig steekwonden in zijn lichaam. De aanval op hem was in de week vooraf gepland, aldus het OM. De advocaat-generaal eiste 17 jaar cel.