17-jarige Deventenaar omgekomen bij ernstig ongeval: auto met drie tieners botst op boom Deventer

De cowboys van het zorgvast­goed: hoe het spaargeld van Harry en bijna 300 anderen in rook is opgegaan

Ze dachten dat hun spaargeld beter af was bij een vastgoedfonds dan bij een bank. Daarom gingen bijna driehonderd mensen in zee met het in Deventer gevestigde Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds. Dat zou statige gebouwen opkopen om er zorgorganisaties in onder te brengen. Maar de beloofde verwenzorg aan ouderen pakte anders uit. Over stiekeme huisvesting van arbeidsmigranten en verdwenen miljoenen. ,,Ze hebben ons belazerd.”

