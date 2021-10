17-jarige jongen blijft voorlopig vastzitten voor aanvallen van vrouwen in Deventer

VIDEO Midden in de energiecri­sis gaan Andries en Jacomine uit Diepenveen van het gas af: ‘Dit is wel gek hoor’

12 oktober Het was een hele toer, maar het is Andries van den Berg en zijn vrouw Jacomine gelukt gasloos door het leven te gaan, net nu de energieprijzen de pan uit rijzen. De Diepenvener loopt vooruit op de rest van de gemeente. De komende jaren moeten in Deventer in totaal 10.000 woningen van het gas gehaald worden.